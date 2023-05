Artikkelen fortsetter under annonsen

For noen uker siden ble det kjent at karbonfangst- og -lagringsprosjektet på avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo ble stilt i bero etter at kostnadene hadde løpt løpsk. Hafslund Oslo Celsio, som driver prosjektet, skal nå snu alle steiner for å få ned pengebruken, og forsøke å få prosjektet realisert slik at det kan bli en del av Norges prestisjetunge satsing på fangst og lagring av CO 2 .

Den gangen ble det ikke gitt noen kostnadsestimater. Nå kommer det frem i revidert nasjonalbudsjett at kostnadssprekken er på hele tre milliarder kroner sammenlignet med da investeringsbeslutningen ble tatt for et knapt år siden.

Det tilsvarer en økning på over 50 prosent i forhold til det maksimale investeringsanslaget på 5,55 milliarder kroner. Tallet gjelder kun for investeringsanslaget, ikke driftskostnadene etter at anlegget er i drift.

Prosjektet på Klemetsrud har hatt en turbulent reise. Da Norges store satsing på CO 2 -fangst, Langskip, ble lansert i 2020, var det kun med betinget støtte til dette delprosjektet. Da Klemetsrud ikke fikk EU-støtte, ble prosjektet reddet av at kommunale Hafslund kom inn som eier med blant andre oppkjøpsfondet Hitecvision i fjor.

Etter dette ble det undertegnet en støtteavtale med staten med en total ramme på 9,1 milliarder kroner, inkludert ti års driftskostnader. Statens totale støtte var da anslått til like over tre milliarder kroner.

Men siden den gang har altså budsjettrammene blitt sprengt. Forrige måned sa Hafslund Oslo Celsio at prosjektet nå skal inn i en «kostnadsreduserende fase» på ett år, der alle alternativer skal vurderes. Selskapet sa da at økningene skyldtes hovedsakelig økte energi- og materialkostnader på grunn av inflasjon, geopolitisk instabilitet og svakere krone.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Med mindre partene blir enige om å fortsette, eller den ene av partene tar på seg å finansiere ferdigstillingen alene, vil prosjektet bli skrinlagt og hver av partene tar sine kostnader. Olje- og energidepartementet har orientert selskapet om at det ikke kan forvente økte finansieringsbidrag fra staten,» skriver departementet i revidert budsjett.

– Vår klare ambisjon er fortsatt å etablere karbonfangst på Klemetsrud. Men vi må justere veien til målet, sier kommunikasjonssjef Truls E.A. Jemtland i Hafslund Oslo Celsio torsdag.

Norcem forsinket

Klemetsrud er et av to fangstanlegg som skal knyttes til Langskip-prosjektet. Det andre er Heidelberg Materials' sementfabrikk på Brevik (Norcem). Det er meningen at CO 2 en som fangest sendes på skip til Vestlandet, der den sendes videre for lagring under sjøbunnen i Nordsjøen. Transport- og lagringsdelen av Langskip heter Northern Lights, og drives av oljeselskapet Equinor.

Torsdag kommer det også frem at Norcem-prosjektet er forsinket med seks måneder, samtidig som det også her er økte kostnader. De skyldes prosjektendringer, pandemien og krigen i Ukraina, skriver Olje- og energidepartementet. Ventet oppstart er nå 1. mars 2025.

Norcem dekker overskridelsene selv, men staten gir et oppstartstilskudd på 150 millioner kroner som kompensasjon, skriver departementet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.