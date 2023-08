Artikkelen fortsetter under annonsen

Emil Morewood jobber i verkstedet Albjerk Bil i Hønefoss. Han og kollegene evakuerte 92 biler onsdag kveld.

– Vi holdt på til klokken 12 i natt, måtte flytte alle bilene opp herfra og på andre siden.

Ved siden av verkstedet står et lagerbygg, som ligger under vann. Frykten er at verkstedets parkeringsplass også vil oversvømmes i løpet av de neste timene.

– Du kan jo bare tenke deg kostnadsbildet. Alle bilene som nå står og blir ubehandlet, sier daglig leder Alexander Holm Andersen i Albjerk Bil.

Emil Morewood, som jobber på verkstedet hos Albjerk Bil, står foran vannet som sakte, men sikkert stiger oppover mot verkstedet. (Foto: Petter Berntsen)

Han har bedt sine ansatte ta med seg pc-er og jobbe hjemmefra. Verkstedet ligger ved Storelva i Hønefoss, og der har det vært flom før.

– Tidligere har man kunnet demme opp med sandsekker, men det holder ikke mot en flom som denne, sier Andersen.

Foran Albjerk bil var det fullt av biler som var blitt flyttet bort fra elven torsdag morgen. (Foto: Petter Berntsen)

Vann hadde begynt å renne inn i evakuerte områder i Hønefoss, og kommunedirektør Tore Isaksen ventet at vannet vil fortsette å stige frem til natt til fredag.

– Vi regner med at flomtoppen vil vedvare minst et par døgn, sa han til NTB torsdag formiddag.

Fylte seks lastebiler

Knut Stubben ser utover de enorme vannmassene som har oversvømt hele lageret til den lokale kontormøbelforhandleren Kontorinteriør Ringerike, der han er ansatt.

Onsdag kveld satte bedriften i gang en omfattende evakueringsoperasjon, og fylte seks lastebiler med møbler og kjørte dem til et lager på Tyristrand.

Kontorinteriør Ringerike as som selger kontormøbler lå torsdag morgen under vann. (Foto: Petter Berntsen)

– Det er enormt mye arbeid, og kostnadene ligger i det å sikre verdiene og det andre er at det skal håndteres flere ganger og da kan det oppstå skader underveis. Vi vet jo heller ikke hvordan materiellet som er inne i bygget tåler fuktskadene, så da blir det også kostnader forbundet til dette, sier Stubben, og legger til:

– Vi har lyst til å betjene kundene, og det er trist når vi som bedrift ikke kan gjøre det. Konsekvensene for bedriftene er omfattende.

– Hva tror du venter dere på andre siden av døren når dere endelig får åpnet opp?

Knut Stubben, ansatt i møbelforretningen Kontorinteriør Ringerike AS. (Foto: Petter Berntsen)

– Bygget må jo tørkes i flere uker, så vi vet jo ikke når vi får kommet inn. Spørsmålet blir jo om vi må finne midlertidige eksterne løsninger. Det blir inntektstap.

– Man får naturkreftene og klimaendringene veldig tett på – hvordan oppleves det?

– Utfordrende er det, for det kommer oftere og oftere. Før så kunne det gå 25–30 år før man hadde sånne hendelser. Nå kommer det stadig vekk styrtregn, flom og alt stopper opp. Kostnadene øker veldig – jeg er bekymret.

Stubben forteller at kontormøbelutsalget selger for det meste brukte kontormøbler.

– Vår bedrift har drevet med sirkulærøkonomi i 25 år, og vi håper at folk ser på dette og tar inn over seg konsekvensene av klimaendringene, sier han.

Over 1700 evakuert

Onsdag kveld ble 1500 mennesker evakuert fra flomutsatte områder ved Hønefoss. Torsdag morgen var evakueringen utvidet til over 1700 personer, melder NTB.

«Storelva vokser kraftig. Store vannmengder medfører skredfare», skriver Ringerike kommune på sine nettsider. Torsdag ettermiddag ble et nytt område i Hønefoss evakuert, i følge Vg.

Blant de evakuerte er beboerne i seks boligblokker på Benterud, som ligger nær bredden av Storelva, sør for sentrum. I de utsatte områdene i Hønefoss ble det onsdag bygget mellom 400 og 500 meter med to meter høye flomvoller.

Allerede onsdag var det store vannmengder i elven gjennom Hønefoss, og det fortsetter å øke. (Foto: Petter Berntsen)

Ventes mer vann

I flere deler av landet ventes det nå mer vann. Vannet stiger i flere vassdrag torsdag, og spesielt Drammensvassdraget er utsatt.

Emil Morewood og to andre ansatte fra Albjerk bil forhører seg med en av de utsendte fra sivilforsvaret. (Foto: Petter Berntsen)

Flomtoppen er imidlertid nådd ved Eggedal, Hallingdal, Sokna, Etna, Otta, Sjoa, Gudbrandsdalslågen ovenfor Vinstra, nord for Elverum og i Numedalslågen, skriver varsom.no.

– Det er ikke over

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte Drammen torsdag morgen. Vannet i elven var da fortsatt på vei opp.

– Det er ikke over selv om sola skinner og det ser fredelig ut, sa Mehl til NTB.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte Drammensvassdraget torsdag og møtte sivilforsvaret, NVE og kommuner i forbindelse flommen etter ekstremværet Hans. (Foto: Frederik Ringnes/NTB)

Torsdag morgen møtte hun Drammen-ordfører Monica Myrvold Berg for å få et overblikk over situasjonen. Ifølge NVE er det 50-årsflom i store deler av Drammensvassdraget.

Ved Drammenselva har flere skuelystne lokale samlet seg for å se på den høye vannføringen. Det er satt opp flomvern langs elven for å beskytte mot de enorme vannmassene.

– Vannet har vært over rekkverket her tidligere, sier Per Randby.

Unni Gustafsson, Kent Gustafsson og Per Randby ser på flommen i Drammenselva. De er ikke berørt av flommen selv. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Han har bodd i nærheten i over 40 år og kan huske flere flommer langs elven. Flommen han sikter til inntraff våren 1995.

– Da var hele parkeringsplassen her dekket, sier han.

NVE har flere prognoser for hvor høy vannstanden kan bli langs elven. Dersom det blir «worst case» med 3,5 meters stigning, vil trolig parkeringsplassen dekkes igjen.

Ekteparet Unni og Kent Gustafsson bor også like i nærheten. De er ikke bekymret for å bli rammet av flommen, men kan fortelle at sønnen har måttet stå på det siste døgnet.

– Han har måttet sikre med en pumpe i kjelleren. Det er egentlig siste uke i ferien for dem, men de har måttet avlyse for å passe på huset, sier Unni Gustafsson.