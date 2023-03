Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kan ikke løse klimakrisen gjennom å ødelegge natur eller krenke menneskerettigheter. Det er bare regjeringen og andre grå krefter som tjener på denne falske motsetningen, sier partisekretær Torvik Vederhus i MDG etter uttalelsene til sentralstyremedlem Jens Ulltveit-Moe

Tirsdag advarte milliardær og klimaforkjemper Ulltveit-Moe politikerne mot å gi etter for aksjonistene mot vindkraftparken på Fosen.

– MDG har vært soleklare

Jens Ulltveit-Moe, som de siste årene har vridd investeringene i grønn retning, blitt klimaforkjemper og sågar er sentralstyremedlem i Miljøpartiet de Grønne, mener det ville vært en tragedie om aksjonistene fikk gjennomslag for riving av vindkraftverk i Trøndelag.

– Å båndlegge 40 prosent av Norges areal for 3000 reindrivere med en produksjon på 100 millioner kroner, står ikke for meg som en rasjonell politikk, uttalte han til DN tirsdag ettermiddag.

Partisekretær Vederhus er tydelig på at uttalelsene ikke sammenfaller med partiets syn.

– Dette er Ulltveit-Moes egne meninger, ikke partiets. MDG har vært soleklare på at turbinene må rives og området tilbakeføres. Dette er et spørsmål om ukrenkelige menneskerettigheter og verdien av natur, ikke hva som er lønnsomt, sier Vederhus.

Han vil ikke svare på om det er uenigheter innad partiet, eller om han venter flere konflikter med samme tematikk.

Aksjonerte for sjette dag

Bakgrunnen for protestene som har foregått for sjette dag på rad er at det nå har gått over 500 dager siden Høyesterett fastslo at de 151 vindturbinene på Fosenhalvøya i Trøndelag er ulovlig uten avbøtende tiltak.

Allerede i 2010 gir Norges vassdrags og energidirektorat konsesjon og tillatelse til å bygge vindkraftanleggene. Samme år blir beslutningen påklaget av en rekke organisasjoner. I 2016 startet byggingen, og i 2018 er Roan vindkraftverk satt i drift og er da Norges største med 71 turbiner.

Året etter sto det andre vindkraftverket Storheia ferdig bygd med 80 turbiner. I 2020 er saken opp i Frostating lagmannsrett som tilkjenner reindriften en erstatning på 90 millioner kroner for nødvendig omlegging av driften, gjerdebygging.

Utbyggingskostnaden er beregnet til omtrent seks milliarder kroner.

I 2021 fastslår Høyesterett at konsesjonsvedtaket er ugyldig. Utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, kom Høyesterett frem til.

Ønsker nytt forvaltningsvedtak

Det er ikke avgjort hvilke konsekvenser høyesterettsdommen får for vindparkene.

Olje- og energiminister Terje Aasland sendte i fjor et utkast til utredningsprogram. Han vil ha et nytt forvaltningsvedtak slik at vindkraft og reindrift kan leve side om side på Fosen, ifølge NTB.

Aasland uttaler til NTB at departementet sendte et utkast til utredningsprogram til Sametinget og reindriften i september fjor, rundt elleve måneder etter at Høyesterett avsa sin dom, og venter fortsatt på et grunnlag å konkludere på.