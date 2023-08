Artikkelen fortsetter under annonsen

Hos beredskapslageret til Lillehammer vann- og avløpsavdeling ble det jobbet iherdig mandag. En rekke folk fylte opp sandsekker i forkant av ekstremværet «Hans».

Mandag ettermiddag hadde de fylt opp 350 sekker, og de vil fylle opp sekker så lenge det er behov for det. Mens DN er på besøk kommer det inn en bestilling på 200 sandsekker fra det lokale helsehuset og studentsamskipnaden.

Knut Andreas Myklebust-Vårvang sørget for at sandsekker ble fylt og klargort før ekstremværets ankomst. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

– Vi lager sandsekker for dem som har behov for det. Med sekkene kan man hjelpe å føre vannet vekk fra sårbare områder, sier driftsleder Knut Andreas Myklebus-Vårvang i kommunen.

Han er bekymret for såkalt «overflatevann» som kan samle seg fort opp på asfalterte veier og oversvømme butikk- og huskjellere.

– Vi har veldig mange vassdrag som går gjennom byen. Det mest kritiske for oss er dersom det skulle bli en fryktelig stor mengde vann i dragene. Om de stiger veldig mye, så kan det bli kritisk for infrastrukturen, sier han.

Hunderfossen:

Ekstremværet «Hans» førte til kraftig nedbør på Østlandet mandag, og forsinkelser og kanselleringer til vanns, lands og i luften.

Mye av mandagen gikk med til forberedelser de fleste steder, med røde farevarsler for det kommende døgnet: Ekstremværet fra øst kan bli det verste 25 år.

Det kraftigste varselet er for Innlandet. I flere kommuner er det satt ned krisestab og andre tiltak for å forberede seg på uværet.

Søndag kveld ble det klart at Peer Gynt As avlyste alle forestillinger med Aksel Hennie på Gåla så lenge stormen varer. Også museet Maihaugen på Lillehammer har stengt ned. Likevel holder fornøyelsesparken Hunderfossen stand.

Karl Olav Båtevik, Eirin Sagstad og deres tre barn Olav Emil, Kamilla og Kristine trosset værvarselet og fikk med seg Askeladden-forestilling mandag. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

– Kontrasten er stor

– Vi taper penger på sånne dager, sier daglig leder Hogne Høstmælingen.

– Men vi tenker det er bedre at de gjestene som er her får en god opplevelse i stedet for at vi maksimerer vår egen inntekt, legger han til.

Han anslår at det er litt over 200 mennesker som har trosset regnet og tatt turen til Hunderfossen mandag. Selv om det er nesten tomt for folk på ute-attraksjonene, er det 45 mennesker på jobb som bemanner alle pølsekiosker, attraksjoner og suvenirbutikker.

Det var ikke så mange som sto i kø for å kjøre Il Tempo Gigante mandag ettermiddag. Hunderfossen-sjef Hogne Høstmælingen tok med DNs journalist med på en tur. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

– Kontrasten er stor. Forrige uke samme dag var det helt fullt her. Da satte vi en stopp på antall besøkende. Da hadde vi cirka 6500 besøkende, sier daglig leder Hogne Høstmælingen.

Begrunnelsen for å holde er å skape forutsigbarhet for kunder og ansatte. Planen er også å holde åpent de neste tre dagene, selv om «Hans» da virkelig vil vise sin styrke.

Thea Engeli operer Il Tempo Gigante som Hunderfossen-sommervikar. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

En fordel med været - før det ble ekstremt - er imidlertid at det ikke er noen noen kø å stå i.

– Tidligere hadde vi noen gjester som tok 23 runder på rad. Det var mest en unge som ville ta den flere ganger, sier Thea Engeli (20) som sin første sommerjobb i parken.

- Deilig å slippe kø

DN treffer en barnefamilie som har trosset været og tatt turen ut til Hunderfossen. De kommer hele veien Austevoll, en øykommune et stykke utenfor Bergen og skal få med seg en nytolkning av Askeladden.

Til tross for høljregn sitter familiene seg gjennom den 30 minutter lange forestillingen.

– Som vestlendinger, er dere mindre redd for regnet enn resten?

– Det skal du ikke se vekk ifra, sier Karl Olav Båtevik.

– Nei, jeg tror det, sier Eirin Sagstad som synes det er deilig å slippe kø.

Christian Skyttermoen holdt Hunderfossens parkeringsplass fri for vann ved å åpne tette sluk og lede vannet bort. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

Lillehammer

Lillehammer kommune har hatt flere episoder med flom i 2011, 2013 og 2014, hvor Mjøsa har flommet over sine bredder.

Ordfører Ingunn Trosholmen (Ap) forteller at kommunen har satset tungt på infrastruktur og vannsikring siden den gang. Kommunen har blant annet investert 72 millioner kroner i flomsikringsanlegget Røyslimoen som fanger opp vannet fra flere små elver.

– Dette har Lillehammer gjort på helt egen hånd. Vi har tatt det fra våre budsjetter, sier Trosholmen.

I 2019 fikk kommunen Samfunnssikkerhetsprisen for sitt forebyggende flomarbeid.

– Dette er kjempestore anlegg som ser tomme ut om sommeren, men fanger opp vannet når det regner.

– Vi tenkte da at hvis det skal regne framover, så er det lurt å investere i infrastruktur. Vi er veldig glad for at vi gjorde det nå, sier Trosholmen.

Til tross for få gjester i regnværet hadde Hunderfossen åpnet alle sine attraksjoner. (Foto: Petter Berntsen) Mer...

30 milliarder

Det er foreløpig uklart hvor store skader «Hans» vil føre til.

Omfanget av klimarelaterte skader øker i Norge, blant annet som følge av mer ekstremnedbør. Av de ti største naturskadehendelsene siden 1980, har syv av dem kommet etter 2010, ifølge Finans Norges klimarapport som kom tidligere i år.

Erstatningene etter skader på bygninger og innbo etter vær- og naturskader er samlet sett på over 30 milliarder kroner de siste ti årene, ifølge tallene fra Finans Norge og Norsk Naturskadepool. Sistnevnte er et kontaktledd mellom den norske forsikringsbransjen og Statens naturskadefond.

Halvparten av erstatningene, altså rundt 15 milliarder kroner, skyldes skader som ofte oppstår i forbindelse med ekstreme nedbørsmengder i tettbygde strøk: Vanninntrengning utenfra og stopp i avløp.

Et eksempel er ekstremværet som rammet Fredrikstad-området i 2019, som resulterte i nesten 3000 erstatningssaker og kostet rundt 450 millioner kroner.