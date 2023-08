Artikkelen fortsetter under annonsen

Beregningene er utført av Norsk Naturskadepool og Finans Norge. De viser skader som kan koste anslagsvis opp mot 900 millioner kroner.

– Men anslagene er foreløpige, og vi venter langt flere skademeldinger fremover. Vi følger spesielt situasjonen rundt Drammensvassdraget og varslingene nøye, sier kommunikasjonsansvarlig i Norsk Naturskadepool, Stine Neverdal.

Det har kommet inn svært mange skademeldinger det siste døgnet. Forsikringsselskapene melder om stor pågang fra berørte kunder. I tillegg til de forsikringsmeldte skadene, kommer skader på blant annet veier og annen infrastruktur.