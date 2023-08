Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er et stort spørsmål. Vi skal sørge for at ingen står alene her, og at det er ordninger som tar vare på dette. Men kommunene har jo også sitt ansvar. Og forsikringsselskapene forsikrer hus og hjem for folk, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Spørsmålet var om kommuner og fylkeskommuner kan regne med å få dekket alle utgifter til gjenoppbygging etter ekstremværet Hans' ødeleggelser.

Problemstillingen et ble tatt opp tidligere samme dag, da fylkesordfører Aud Hove (Sp) i Innlandet rykket ut og hevdet at midlene over statsbudsjettet langt fra strekker til når de flom- og værskadede områdene skal gjenoppbygges.

Hun peker på de ekstraordinære kostnadene for kommunene, fylkeskommunen og alle enkeltpersonene som er rammet.

– Vi snakker om kostnader på mange hundre millioner bare for fylkeskommunen, påpeker fylkesordføreren.

Møtte evakuerte

Hove sier hun derfor forventer at det kommer et forpliktende vedtak om økonomisk hjelp til fylkeskommunene og kommunene som er rammet av uværet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi skal gå igjennom ordningene og sørge for at det gir folk trygghet, sier Støre til NTB fredag.

Han var da sammen med justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på reise i noen av de flomrammede områdene på Ringerike for å se flommen med egne øyne. Der fikk de også møte folk som har måttet evakuere hjemmene sine på flukt fra ekstremværet Hans og de enorme vannmassene.

– Jeg opplevde det som sterkt på mange måter. De var redde da det banket på døren og de måtte forlate huset sitt. Men det er godt å oppleve at de er trygge her, sier Aasland til NTB.

En familie med foreldre og tre barn statsministeren snakket med, opplevde ikke bare at vann fosset inn i kjelleren på huset deres. Dramatikken tiltok for alvor da kjelleren var fylt opp, og vannet fortsatte å strømme opp i husets første etasje. Fredag var de trygt innlosjert på Sundvolden Hotel i Hole.

– Det har ikke gått liv, og det er det viktigste. Men det er klart det er veldig dramatisk å oppleve at hjemmet ditt blir oversvømmet, poengterer Støre.

Enormt press

Da han senere samme dag så en flomstor Hønefossen i Hønefoss sentrum måtte en duggvåt statsminister konstatere at det var et mektig skue.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er enormt mektig. Og det er nesten ikke mulig å beskrive det bare med ord. Det er jo masse lyd, og visuelt veldig sterkt å se så store vannmasser. Dette er jo en elv som ellers gjør inntrykk i normal tilstand. Men det har jo, etter hva jeg hører, aldri vært så mye vann i denne elven, sier han.

Det så fredag ettermiddag ut til at vannmassene i elven var i ferd med å stabilisere seg, men risikoen for skred i forbindelse med erosjon øker. Skredfaren gjelder store områder i sentrale Hønefoss.

– Det er et enormt press på beredskapen når så mange kommuner og områder rammes samtidig og når mannskaper skal stå i krisehåndtering over mange dager, sier justisminister Mehl til NTB.

Hun fremhever det sivile bidraget til flomberedskapen – fra bønder som bygger flomvoller, gravemaskinoperatører som driver skadebegrensning på kraftverk og frivillige organisasjoner som stiller opp.

Kommuner trenger hjelp

Samtidig kommer stadig flere meldinger fra kommuner som er blitt påført store materielle skader, blant annet på veier og annen infrastruktur.

Støre har tidligere lovet penger fra skjønnsmidler i Kommunaldepartementet til å dekke flom- og værskader:

– Kommuner som påføres store skader og tap, skal ikke stå alene. Vi har muligheten til å se på skjønnsmidler som kan bistå dem, så det skal de være trygge på, sa statsministeren til NTB mandag.

Han gjentar den løftet nå. Men det er tilsynelatende uklart både hvor mye som kan dekkes av regjeringen, og ikke minst når pengene kommer.

– Nei, det kan jeg ikke si her vi står nå. Nå er jeg opptatt av å komme igjennom det vi står i nå, så får vi ta det andre i tur og orden, sier statsministeren.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.