I Örebro er det kraftig regn natt til søndag som har ført til oversvømmelser. Vann har trengt inn i boliger og ført til stengte veier.

– Jeg opplever det som veldig omfattende. Ekstremværsituasjonen har rammet et stort område samtidig, sier vakthavende redningssjef i regionen Bergslagen til TV4.

Redningstjenesten har fått inn rundt hundre varsler om oversvømte boliger.

Bakken mettet

Meteorolog Erik Höjgård-Olsen sier til Aftonbladet at det er kommet mye regn i Örebro, men ikke eksepsjonelle mengder. Situasjonen er imidlertid forverret av at bakken i utgangspunktet er mettet av vann.

For en knapp uke siden førte ekstremværet Hans til flom en rekke steder i Sverige.

Før det voldsomme regnet for alvor rammet Norge, var det svenskene som fikk merke Hans' vrede. Mange veier i Sør-Sverige ble oversvømt og stengt, og 25.500 lynnedslag ble registrert.

Tog sporet av

I Hudiksvall i Gävleborgs län ble tre personer sendt til sykehus da et tog med 120 passasjerer sporet av. Skinnegangen var oversvømt av vann, og jernbanevollen var delvis skylt vekk på ulykkesstedet.

Uværet rammet også Danmark, og her har mange berørte tatt kontakt med forsikringsselskap.

Selskapet Topdanmark meldte lørdag at de hadde fått inn 1060 skademeldinger. På fem dager hjalp de like mange kunder med værskader som de normalt gjør i løpet av en hel måned om sommeren.

Også Finland og de baltiske landene ble berørt av Hans. En kvinne omkom i Litauen da et tre falt over henne, og i Latvia kom det hagl på størrelse med golfballer.

Slovenia hardt rammet

Hans oppsto da to uvær kalt Antoni og Petar smeltet sammen over Polen og Tsjekkia for en uke siden.

Slovenia var et av landene som ble rammet av Petar, og her førte uværet til store ødeleggelser. Seks mennesker omkom, og titusener av bygninger ble oversvømt.

Store mengder regn førte til at elver gikk over sine bredder, bruer ble ødelagt og åkrer ble oversvømt. Flommen beskrives som den verste naturkatastrofen i Slovenia siden landet ble uavhengig for 32 år siden.

EU-kommisjonen har lovet 400 millioner euro i støtte til Slovenia etter flommen.