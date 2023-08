Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er et omtrentlig tall, sier rådgiver Aleksander Aamodt Almås i Statsforvalteren i Innlandet til NTB om at antallet evakuerte i forbindelse med uværet Hans er 1200 der.

Av de som er isolert er antallet rundt 150, opplyser han. Det gjelder der man ikke har veiforbindelse, men kontakt med kommunen.

For Viken er siste oppdaterte tall 2400, og tallet endres raskt, opplyser kommunikasjonssjef Liv Asta Ødegaard i Statsforvalteren i Oslo og Viken til NTB.

– Vi har ingen sikre tall på hvor mange som har kunnet flytte hjem igjen. Det begynner å bli en del, men det varierer ut fra situasjonen, sier Almås om situasjonen i Innlandet.

Det er opp til de berørte kommunene å avgjøre når de evakuerte kan flytte hjem. Er det skredfare, må man ha en vurdering fra geolog før de eventuelt kan flytte hjem, opplyser rådgiveren.

9. august anslo politiet at over 600 personer i Innlandet var evakuert som følge av uværet.