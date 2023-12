Den tolv år gamle indiske aktivisten Licypriya Kangujam stormet opp på et av podiene på klimatoppmøtet i Dubai mandag. Hun holdt et skilt der det sto «Få slutt på fossil energi. Redd planeten og vår fremtid». Tolvåringen ble fjernet av politiet, og ifølge moren hennes ble hun tatt med til et ukjent sted.

Foto: Rafiq Maqbool/AP/NTB