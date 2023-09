Artikkelen fortsetter under annonsen

Helt siden 4. november 1976 har aksjeboken til et selskap vært tilgjengelig for enhver. Verdipapirsentralen, som eies av børsen Euronext, har et aksjeeierregister som omfatter alle noterte norske allmennaksjeselskaper. Alle som eier aksjer, uansett antall, skal være registrert.

Gitt at «aksjeeierregisteret skal være tilgjengelig for enhver», slik det heter i allmennaksjeloven, burde det vært lett å finne ut at statsministerens mann drev utstrakt aksjehandel.

Men slik er det ikke i praksis.