Det hurtigvoksende tyske høyrepartiet Alternative für Deutschland har lenge hatt et godt øye til Russlands autoritære leder Vladimir Putin. Noe mer overraskende har partiet det siste året også utviklet et nært forhold til kommunistregimet i Kina. Forholdet er blitt skandaløst nært, ifølge tyske medieoppslag de siste dagene.

Nettstedet t-online meldte fredag at AfD-representanten Maximilian Krah (46) har bygget opp et lobbynettverk for Kina i Europaparlamentet, der han har representert partiet de siste fire årene.