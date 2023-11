Artikkelen fortsetter under annonsen

På en middag jeg var så heldig å være invitert til i hovedstaden denne uken, sto visesanger Jan Eggum for underholdningen. Han må sies å være for viderekomne i livet. Da han entret scenen kunne han betro gjestene at han hadde fått beskjed fra arrangøren arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, at sangen «Kor e alle helter hen» var et must på repertoaret.