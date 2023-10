Artikkelen fortsetter under annonsen

Det begynte med finansminister Trygve Slagsvold Vedums (Sp) tale da han presenterte statsbudsjettet i Stortinget. «Målet er at flest mulig skal jobbe. Derfor må det lønne seg å stå opp om morgen», sa Vedum.

Det fortsatte med at landets nye arbeidsminister Tonje Brenna (Ap) sa noe i retning av at det må gå an å snakke om andre ting enn nivået på sosiale ytelser. Også folk i jobb har problemer med å få endene til å møtes om dagen.