S&P Global Ratings oppsummerer i en fersk rapport resultatene per tredje kvartal 2023 for syv nordiske banker. Driftsresultatet for disse storbankene steg med hele 58 prosent i snitt sammenlignet med de tre første kvartalene i 2022.

Det er økte netto renteinntekter som forklarer den rekordhøye profitten.