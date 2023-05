Terje Erikstad Følg meg Finansredaktør i Dagens Næringsliv

Bankkriser er gull for noen få, gift for mange JPMorgan Chase overtar krisebanken First Republic, og kan umiddelbart bokføre en gevinst på 2,6 milliarder dollar etter skatt.

2 min Publisert: 02.05.23 — 04.07 Oppdatert: 2 dager siden