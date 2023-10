Artikkelen fortsetter under annonsen

I 2008 foreslo Høyre-ideolog Kristin Clemet at Høyre og Ap burde inngå et samarbeid. Tanken var at de to styringspartiene sammen skulle ta Norge inn i EU, ved å fri seg fra Nei-partiene de ellers samarbeidet med både til høyre og til venstre.

Flere stemmer skal ha erklært seg positive, men professor i Sammenlignende politikk, Frank Aarebrot, mente at det nok var politisk umulig. Det måtte en akutt krise til i så fall, og forholdet til EU kunne neppe kalles det.