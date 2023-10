Artikkelen fortsetter under annonsen

Boligprisfallet på 1,9 prosent i september er et av de svakeste tallene i boligprisstatistikkens historie. Det er likevel utrolig at prisfallet ikke er sterkere, gitt at lånerenten har steget fra to til nær seks prosent på to år.

Faktisk har boligprisene trosset rentehevingene så langt. Fra 2021 til og med september i år har boligprisene i Norge steget med nær 20 prosent. Men nå begynner det å butte. Naturlig nok.