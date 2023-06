Bård Bjerkholt Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

Det vil svi i stadig flere lommebøker Forestillingen om at høy gjeld var en garanti for lave renter, er nok satt opp for siste gang.

2 min Publisert: 22.06.23 — 15.30 Oppdatert: en dag siden