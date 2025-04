Trump-panikk utløser global tsunami i markedene

Apple-sjefen Tim Cook står bak presidenten under innsettelsen av Trump 20. januar i år. Cook hadde neppe sett for seg at politikken til Trump skulle senke Apple-kursen med 9,25 prosent på én dag. Det er det kraftigste fallet på én dag siden 16. mars 2020. Da falt aksjen med 12,9 prosent under panikken, som koronapandemien skapte. Fredag fortsatte kursfallet da handelen åpnet.

Foto: Shawn Thew/Reuters/NTB