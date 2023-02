Anne Rokkan Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

På tre generasjoner har vi gått fra babyboom til babyburst. Må vi skynde oss å føde for å løse helsekrisen? Få gjerne flere barn hvis du ønsker og kan. Men for samfunnsøkonomien er det like greit å la være, eldrebølge eller ei.

3 min Publisert: 04.02.23 — 09.17 Oppdatert: en time siden