28. oktober la Elon Musk ut en melding på sitt eget sosiale medium, X (tidligere Twitter), som alarmerte Israels forsvarsminister Shlomo Kari.

Musk skrev: «Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.»

Kahri svarte på X: «Israel will use all means at its disposal to fight this.