Kjetil Wiedswang Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

SVs noe spesielle demokratiforståelse SVs Europa-sjef mener idealformen for internasjonalt demokrati er at fem nasjoner som vant en krig for snart åtti år siden, skal bestemme.

1 min Publisert: 24.05.23 — 19.40 Oppdatert: 14 timer siden