– Det har vært en svært, svært bitter skilsmisse. Det tok oss lang tid bare å bli enige om ansvaret for barna. Ingen her i rommet ville foreslå at du kan ha en skilsmisse og så bli gift igjen uten å gå på en date først.

Partnerne i den vonde skilsmissen var Storbritannia og EU. Ekteskapsrådgiveren på et møte i regi av Tony Blair Institute var David Lammy, opposisjonspartiet Labours utenrikspolitiske talsmann.