LIVERPOOL: Når hopetall av mennesker i slutten av 20-årene i mørke dresser og drakter til overkommelig pris fra Zara eller M&S strømmer til opposisjonspartiets landsmøte, da er noe på gang.

10.000 mennesker er kommet til Liverpool for å delta i det analytikere, observatører, stort sett alle, mener blir avslutningen på 13 år i opposisjon for det britiske arbeiderpartiet. I 2019 gjorde Labour sitt dårligste valg på nær et århundre.