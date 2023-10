Artikkelen fortsetter under annonsen

Om to uker åpner Fellesforbundets landsmøte. Det er fire år siden sist. I 2019 var kampen mot Acer og ny kraftpolitikk den store saken. Det kommer til å bli et hett tema i år også, men saken som har størst konsekvenser for andre enn de rundt 170.000 medlemmene i Fellesforbundet, er vedtaket om ny Afp-ordning.

Tidligpensjonsordningen Afp var opprinnelige en sliterordning som erstattet uføretrygd for dem som ikke orket å stå i jobb til pensjonsalder.