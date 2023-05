Terje Erikstad Følg meg Finansredaktør i Dagens Næringsliv

Vi nordmenn bør være livredde for det som skjer i USA Amerikansk statsgjeld prises nå som mer risikabel enn gresk statsgjeld. Mislighold i USA er et skrekkscenario for Norge.

2 min Publisert: 15.05.23 — 04.05 Oppdatert: 33 minutter siden