Anita Hoemsnes Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

Har virkelig over halvparten av kvinnelige studenter psykisk lidelse? Når en undersøkelse viser at over halvparten av kvinnelige studenter har hatt en psykisk lidelse i løpet av det siste året, så må det være lov å si at noe skurrer. Med undersøkelsen.

1 min Publisert: 26.09.23 — 15.35 Oppdatert: 7 timer siden