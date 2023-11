Artikkelen fortsetter under annonsen

Helse Nord har 1000 ubesatte stillinger og får ikke engang tak i folk gjennom bemanningsbyråer. Helse Midt-Norge varsler at de går tom for penger i 2024 – mye på grunn av skandaleprosjektet Helseplattformen. Helse Sør-Øst har lagt frem en langtidsplan som viser at de må kutte i leger og sykepleiere de neste årene – samtidig som aktiviteten skal gå opp og bygging av nytt sykehus i Oslo skal settes i gang.