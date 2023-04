Bård Bjerkholt Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

Ingen vet hva det nye statlige fondet skal drive med, men det skal ligge i Tromsø For et parti som vil ta hele Norge i bruk, ble det umulig å leve med tanken på at det ikke finnes et statlig fond i hver del av landet.

2 min Publisert: 14.04.23 — 04.00 Oppdatert: 2 dager siden