Angrepet kom helt overraskende, selv for Israels berømte etterretning Mossad, kalt den beste i verden. Like sjokkerende er at israelske sikkerhetsmyndigheter ikke hadde bedre kontroll på grensen mot Gaza. Dette oppleves som skandaløst. Noe tilsvarende har ikke Israel opplevd på 50 år.

Operasjonen var spektakulær. Den islamistiske Hamas-bevegelsen lot det regne tusenvis av raketter over Israel tidlig lørdag, brukte bulldosere for å presse seg gjennom grensegjerdene og sendte krigere i paraglidere over dem.