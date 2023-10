Artikkelen fortsetter under annonsen

Tragedien i Gaza forverres daglig. Israel har blokkert grensene. Det samme har Egypt, noe som er vanskeligere å forstå ettersom området befolkes av det som i tiårene før 1967 var deres landsmenn.

Egyptiske myndigheter er imidlertid livredde for at hundre tusener Gaza-palestinere skal flykte over grensen til tynt befolkede og politisk ustabile Sinai. Det er tryggere å ha dem der de er, holdt i live på et vis av UNRWA – FNs hjelpeorganisasjon for palestinere.