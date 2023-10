Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg er stolt for å kunne snakke i et slikt historisk øyeblikk, i min livstid, i vår kamp … I går ble over 230 av våre søsken løftet til martyrer av sionistene, sa Yasmin Elsouda, aktivist og medlem av den palestinske ungdomsbevegelsen.

Så brøt applausen løs.

Det var et hundretall til stede på møtet søndag i «The World Transformed», en venstreorientert festival som holdes parallelt med det britiske opposisjonspartiet Labours landsmøte i Liverpool.