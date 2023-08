Bård Bjerkholt Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

Kampen mot vannet (og regningen) Regningen for mer nedbør kommer på toppen av de milliardene som uansett trengs for å oppgradere et nedslitt vann- og avløpsnett.

1 min Publisert: 29.08.23 — 20.00 Oppdatert: en dag siden