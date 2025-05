Maskuliniteten er i krise. Kanskje vi bare skal la den være i fred?

Den verste formen for vulgær, misforstått maskulinitet, var dommen fra Høyres Peter Frølich om Andrew Tate og lignende maskulinister. Men finnes det et godt alternativ? Der menn stadig må forholde seg til en maskulinitet i krise, har feminismen forsøkt å frigjøre kvinner fra idéen om at det nødvendigvis finnes feminine egenskaper. Det er sannsynligvis en mer velsignet oppgave.

Foto: Vadim Ghirda/Atopix/AP/NTB