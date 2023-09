Artikkelen fortsetter under annonsen

I juni 2024 velger EUs innbyggere et nytt Europaparlament, som igjen skal godkjenne en ny Europakommisjon. Den sittende kommisjonen ledet av Ursula von der Leyen har vært den grønneste i Europaunionens historie. Initiativene Green Deal og Fit for 55 har gjort EU til verdensledende i kampen for å begrense klimagassutslipp.

Det siste året har det imidlertid vært et stemningsskifte i Europaparlamentet og sentrum-høyre alliansen EPP som brakte von der Leyen til makten.