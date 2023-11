Artikkelen fortsetter under annonsen

En fagfellevurdert forskningsartikkel i «Journal of Infection and Public Health» sammenligner dødeligheten under koronapandemien i Norge og Sverige.

Konklusjonen er at den strenge norske linjen med omfattende nedstengning av samfunnet relativt til den liberale svenske politikken førte til at 2025 liv ble spart.