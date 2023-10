Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste dagenes sirkus rundt Kevin McCarthy, den avsatte lederen i Representantenes hus, viser at taktikkeri, polarisering og mistillit rammer også republikanerne i Kongressen. Speaker McCarthy ble avsatt gjennom et historisk mistillitsforslag tirsdag etter å ha gått til demokratene for å få til en midlertidig budsjettavtale. Nå er en ny lederstrid hos republikanerne i gang.

Striden har handlet om finansiering av føderale myndigheter, men også om en ny støttepakke til Ukraina.