Bård Bjerkholt Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

Krisen over? Den gode nyheten er at en gryende bankkrise ser ut til å være kvelt i fødselen. Den dårlige er at neste krise kan bli enda større.

2 min Publisert: 23.03.23 — 09.07 Oppdatert: 19 timer siden