I neste uke skal britisk høyesterett behandle en sak som kan endre Europas asylpolitikk.

Dommerne skal avgjøre om det er lovlig å sende asylsøkere, som har krysset den engelske kanal, til Rwanda i Afrika for å få behandlet sine søknader, og for å bli bosatt der om asyl blir innvilget. Målet er å gjøre turen mindre attraktiv. Regjeringen peker på at det virket i Australia.

Laveste britiske rettsinstans sa at dette var greit.