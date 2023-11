Artikkelen fortsetter under annonsen

Økonomene og juristene under konkurransedirektør Tina Søreides ledelse gikk torsdag på et nytt nederlag. Saken tilsynet hadde lagt an mot landets ledende forlag, smuldret opp fra ulovlig kartellvirksomhet til ingenting.

Kort fortalt gjaldt saken Bokbasen, et forlagseid selskap som leverer informasjon og informasjonsløsninger til litteratur-Norge.