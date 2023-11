Artikkelen fortsetter under annonsen

Torsdag forrige uke samlet hundrevis av siviløkonomer seg for den årlige NHH Alumni-konferansen. Rektor Øystein Thøgersen var sitt sedvanlig entusiastiske seg under åpningstalen, og kom i sin iver i skade for å skryte av at NHH for tredje året på rad var «landets mest solgte, nei kjøpte, nei søkte studium».