Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) innkalte nylig pressen til et frokostmøte for å fortelle hvor mye penger han har bladd opp for klimaet. Totalt 15 milliarder kroner er det blitt så langt i denne stortingsperioden for å få fart på denne grønne omstillingen.

Nysnø Klimainvesteringer i Stavanger som lenge har ønsket seg større finansielle muskler, fikk i forbindelse med Grønt industriløft løfte om 2,4 milliarder kroner fra Vestre.

Ikke alle pengene ligger i statsbudsjettet.