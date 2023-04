Bård Bjerkholt Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

Det er fare for at Oljefondets investeringsmodell demonteres bit for bit Unoterte investeringer i Oljefondet er fortsatt et forslag som leter etter en god begrunnelse.

2 min Publisert: 27.04.23 — 17.37 Oppdatert: en dag siden