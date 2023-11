Bård Bjerkholt Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

Politikerne må finne en bedre begrunnelse enn Nicolai Tangens klinkekuledrømmer Å investere sammen med private equity-kongene på Wall Street er neppe et naturlig valg for et fond som skiller seg fra hopen med svært lave kostnader og svært stor åpenhet.

2 min Publisert: 28.11.23 — 15.47 Oppdatert: en dag siden