Anita Hoemsnes Følg meg Kommentator i Dagens Næringsliv

Har Storebrand tatt seg for godt betalt? Pensjonistforbundet anklager Storebrand for å ha tatt én halv milliard kroner for mye i honorarer fra fripolisekundene sine.

2 min Publisert: 29.06.23 — 20.32 Oppdatert: en dag siden