Frithjof Jacobsen Følg meg Politisk redaktør i Dagens Næringsliv

Et pågående politisk sammenbrudd Arbeiderpartiet har fått et nytt 36,9-øyeblikk. Om to måneder er det landsmøte.

2 min Publisert: 08.03.23 — 19.58 Oppdatert: 5 timer siden