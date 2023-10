Artikkelen fortsetter under annonsen

Nei til EU saksøkte i 2018 staten, med et krav om at EUs tredje energimarkedspakke ikke skulle bli en del av norsk rett. Vedtaket i Stortinget om dette innebar etter Nei til EUs syn en så stor avståelse av norsk suverenitet at det etter Grunnloven krever tre fjerdedels flertall i Stortinget. Den aktuelle paragrafen har nummer 115, og sier at en internasjonal sammenslutning kan «ha rett til å utøve beføyelser» som ellers tilligger norske myndigheter.