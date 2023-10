Saken handler om: Regjeringens odds ser bedre ut enn på lenge. Men det er ikke Støre og Vedums fortjeneste.

Fredag la finansminister Trygve Slagsvold Vedum frem statsbudsjettet for 2024. Storbonden fra Stange er kjent for sitt blide åsyn og løstsittende latter. Men fredag hadde han kanskje ekstra god grunn. I hvert fall hvis han tror på sitt eget økonomiske scenario. Og det må vi gå ut fra at han gjør.