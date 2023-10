Artikkelen fortsetter under annonsen

Til tross for 13 rentehevinger på drøyt to år og prisstigning som overstiger lønnsveksten, har fortsatt majoriteten av norske husholdninger en trygg økonomi. Det viser rapporten Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) la frem forrige uke. For mange føles det nok ikke helt sånn.

Sifo-rapporten deler befolkningen inn i fire grupper, «ille ute», «sliterne», «utsatte» og «trygge». Andelen helt trygge er på 51 prosent. Det er riktignok en kraftig nedgang fra 65 prosent for to år siden, men da var styringsrenten fortsatt nær null og prisveksten 3,4 prosent.