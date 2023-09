Terje Erikstad Følg meg Finansredaktør i Dagens Næringsliv

Ikke ta det for gitt at renten skal bli lav igjen Det er sikkert at Norges Bank kommer til å øke renten til 4,25 prosent. Men det er slett ikke sikkert den senere skal settes så mye ned.

2 min Publisert: 20.09.23 — 04.08 Oppdatert: 2 dager siden